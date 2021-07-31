شكرا لقرائتكم خبر عن 5.36 مليار ريال مبيعات "المطاعم والمقاهي" خلال يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير حديث رصدته "اليوم" أن مبيعات المطاعم والمقاهي سجلت أعلى مستوى لها في 12 شهرا بنهاية شهر يونيو الماضي، إذ بلغ إجمالي مبيعات المطاعم قرابة 5.36 مليار ريال، ليبلغ متوسط حصة المبيعات اليومية للمطاعم والمقاهي 178.56 مليون ريال، بارتفاع نسبته 2.54% مقارنة بشهر مايو الماضي التي بلغت في تلك الفترة 5.22 مليار ريال، بزيادة قيمة المبيعات 132.71 مليون ريال.

ويعد قطاع المطاعم ثاني أعلى القطاعات مبيعا لمنتجاتها في شهر يونيو الماضي، وجاء في المرتبة الأولى قطاع "المشروبات والأطعمة" التي سجلت مبيعات بقيمة 5.88 مليار ريال، وجاء قطاع "الخدمات والسلع المتنوعة" كثالث أعلى القطاعات استحواذا على سيولة المبيعات، وبلغت إجمالي مبيعاته 3.63 مليار ريال، ثم قطاع الصحة في المرتبة الرابعة التي عاودت مبيعاته تجاوز مستويات 3 مليارات ريال، وتحديدا عند مستوى 3.15 مليار ريال.