أخبار الاقتصاد اليوم: "موديز" تبقى على تصنيف مصر الائتمانى عند B2 ونظرة مستقبلية

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 31-7-2021 أخبار الاقتصاد المصرى من أبرزها قرار مؤسسة «موديز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook».

وزير المالية: إبقاء «موديز» على تصنيف مصر الائتمانى عند B2 شهادة ثقة للاقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة «كورونا» على عكس الاقتصادات النظيرة والناشئة، كما يعكس ثقة مؤسسة «موديز» فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة، بسبب قوة ومرونة إطار مقاومة الصدمات الذي كان واضحًا نتيجة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، إضافة إلى توفر قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي واستمرار الحكومة فى تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي التى تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات، موضحًا أن قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة علي التوالي خلال فترة الجائحة يمثل ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمى واقتصادات المنطقة.

%54 ارتفاعا بالصادرات الهندسية بالنصف الأول من 2021 لتسجل 1.46 مليار دولار

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع شهدت ارتفاعا فى النصف الأول من 2021 بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2020 بنسبة 54%، حيث بلغت 1.462 مليار دولار فى النصف الأول من 2021 بالمقارنة بـ 950 مليون دولار لنفس الفترة عام 2020.

وكشف التقرير الشهري، أن الصادرات الهندسية ارتفعت بنسبه 54؜% فى شهر يونيو 2021 بالمقارنة بنفس الشهر 2020، حيث بلغت 282 مليون دولار في يونيو 2021 بالمقارنة ب 180 مليون دولار فى يونيو 2020.

كما وشهدت الصادرات الهندسية ارتفاعا فى العام المالى من 2020/2021 بالمقارنة بالعام امالى 2019/2020 بنسبة 28٪،؜ حيث بلغت 2.802 مليار دولار في العام المالى 2020/2021 في مقابل 2.188 مليار دولار في العام المالى 2019/2020

أهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها بنهاية العام المالى هى، الاجهزة الكهربائية +2% و مكونات السيارات +47% و الكابلات +52% و الأجهزة المنزلية +47% و الصناعات الكهربائية و الإلكترونية +30% وسائل النقل 28% وأدوات المائدة والمطبخ +51%

القومى للحوكمة يعقد ندوة لتعزيز أهداف المسئولية المجتمعية بالقطاع الحكومى والخاص

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- ندوة حول استخدام سبل المحاكاة الافتراضية لتعزيز أهداف المسئولية المجتمعية فى القطاع الحكومي والخاص، وذلك تحت رعاية وزيرة التخطيط، حاضر بالندوة أودري روشاه، الرئيس المؤسس لشركة Creative Slashers –مدرسة وباحثة فى الإدارة فى جامعة السوربون، وأدار الندوة الدكتورة حنان رزق، مدير شبكة تدريب معاهد الإدارة في أفريقيا (TNMIA)، وبلغ عدد الحضور 136 متدرب يمثلون 32 دولة أفريقية.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن الهدف من الندوة يتمثل في دعم ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في منظمات القطاع الحكومي والخاص، مع تحقيق أكبر قدر ممكن من الالتزام وتعزيز الهوية والشعور بالانتماء إلى المنظمة، مشيرة إلى أنه أصبح لزامًا على المنظمات أن تضاعف جهودها وتسعى لبناء علاقات استراتيجية أكثر عمقًا مع المحيط الذي تؤثر فيه و تتأثر به لكي تتمكن من مواجهة التحديات وخاصة تلك المتعلقة بمتطلبات التنمية المستدامة.

"تصديرى الكيماوية" يخاطب الشركات بالقواعد الجديدة للمعارض

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في خطاب وجهة لأعضائة عن القواعد الجديدة المنظمة للمشاركة المصرية فى المعارض التى تتلقي مساندة من صندوق تنمية الصادرات اعتبارا من أول يوليو 2021 .

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن أنشطة المعارض المستحقة للمساندة تتضمن المعارض الدولية المتخصصة بالخارج وبعثات المشترين التى تقام على هامش المعارض المتخصصة الموجهة للتصدير التى تقام داخل مصر وتنظمها الهيئة المصرية العامة للمعارض وكذا البعثات الترويجية والمعارض العامة فى الدول العربية والأفريقية والمعارض، وكذا الأسابيع التجارية المصرية بالدول الافريقية ومعارض المنتجات المصرية بالدول العربية والأفريقية وآسيا الوسطى.

أوضح أبو المكارم " وفقا للقواعد الجديدة تقوم هيئة المعارض بإعداد الخطة السنوية للمعارض فى موعد اقصاه نهاية يناير من كل عام وتقوم بعرضها علي لجنة تضم الجهات ذات الصلة وكل مجلس فيما يخصه ، وتختص اللجنة بدراسة خطة المعارض المقترحة واية تعديلات عليها ودراسة مقترحات المساحات المخصصة لكل معرض والحد الأقصي للمساحة المدعمة ودراسة طلبات الاشتراك فى المعارض المنفردة فيما يزيد عن العدد المقرر ومراجعة قوائم المشتريين الأجانب المشتركين فى المعارض والملتقيات المخصصة للتصدير داخل مصر واقتراح لوائح واجراءات تنظيم المشاركات فى البعثات الخارجية والتجارية والمشترين ومعارض المنتجات المصرية والمستندات اللازمة لصرف المساندة.