شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاعات البورصة في الأسبوع الرابع من يوليو باستثناء الطاقة والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الرابع شهر يوليو، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 9%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 8.1%، يليه خدمات النقل والشحن بنسبة 8%، ثم قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والسياحة والترفيه بنسبة 7.6%، 7.4%، 7.2%، على التوالي، وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.1%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 5.2%.

كما ارتفع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.8%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.2%، يليه قطاع العقارات بنسبة 3.5%، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.4%، 3.2%، على التوالي، وزاد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.2%، وقفز قطاع البنوك بنسبة 0.4%، فيما تراجع قطاعي الخدمات التعليمية والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.1%ـ 0.6%، على التوالي.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 10742.23 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 10.13% ليغلق عند مستوى 2763.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنحو 7.86% مغلقًا عند مستوى 3742 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.4% مغلقًا عند مستوى 13231.03 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3018.49 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 16.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الرابع في شهر يوليو، ليغلق عند مستوى 701.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.4%، وزاد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 366.6 مليار جنيه إلى 370.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.1%، وارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 119 مليار جنيه إلى 125.9 مليار جنيه بنسبة نمو 5.8%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 485.6 مليار جنيه إلى 496.4 مليار جنيه بنسبة نمو 2.2%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%.