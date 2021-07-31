شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاعات البورصة في الأسبوع الرابع من يوليو باستثناء الطاقة والتعليم والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.8%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.2%، يليه قطاع العقارات بنسبة 3.5%، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.4%، 3.2%، على التوالي، وزاد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.2%، وقفز قطاع البنوك بنسبة 0.4%، فيما تراجع قطاعي الخدمات التعليمية والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.1%ـ 0.6%، على التوالي.
وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 16.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الرابع في شهر يوليو، ليغلق عند مستوى 701.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.4%، وزاد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 366.6 مليار جنيه إلى 370.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.1%، وارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 119 مليار جنيه إلى 125.9 مليار جنيه بنسبة نمو 5.8%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 485.6 مليار جنيه إلى 496.4 مليار جنيه بنسبة نمو 2.2%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%.