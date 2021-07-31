شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 31-7-2021، استقرارا لمعظم الأصناف مع ارتفاع طفيف فى أسعار البطاطس وفقا للأسعار الرسمية فى سوق العبور للجملة.

سجلت أسعار الطماطم 1.5-2.5 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

وارتفعت أسعار البطاطس الجملة لتتراوح 2.5-6 جنيها مقابل 2.5-5 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية 2- 5.5 جنيه للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو، الفاصوليا 7-17 جنيها للكيلو، الكوسة 2.5-6 جنيهات، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامى الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو.