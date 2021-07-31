شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل75.41 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط ،75.41 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر أكتوبر، عند التسوية أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.95 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية ارتفعت أمس الجمعة، كما حقق خام القياس العالمي برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية أكثر من 2%.

واتفق كبار منتجي النفط في اجتماع لـ "أوبك"، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس المقبل.