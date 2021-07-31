شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 31-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت استقرار عند مستويات 793 جنيها للجرام من الذهب عيار 21، ولكن الذهب بختام التداولات هذا الأسبوع سجل هبوط بحوالي 4 جنيهات مساء الجمعة.

أسعار الذهب اليوم، لعيار 24 سجل 906.25 جنيه وعيار 21 سجل 793 جنيها وعيار 18 سجل 679.75 جنيه وأونصة الذهب 1813 دولارا.

وقفز الذهب 1.4 % مساء الخميس عقب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي بأن ما زال هناك "بعض المجال لتعافي" سوق العمل الأمريكية وأن التفكير في زيادة أسعار الفائدة "بعيد جدا"، وتلقت وجهة نظره الدعم بفضل بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي توسع بقوة في الربع الثاني، لكن النمو جاء أقل من التوقعات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.51 دولار للأونصة وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2652.42 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1055.38 دولار.