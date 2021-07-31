شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اسعار مواد البناء اليوم السبت.. الحديد 14200- 14600 جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسمنت والحديد، ومواد البناء اليوم السبت 31-7-2021 استقرارا وسجل طن حديد التسليح 14200- 14600 جنيه تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

استقر سعر للطن، الأسمنت الأسود تراوحت بين 800-890 جنيها للطن سعر المصنع، وسعر للمستهلك بين 850-930 جنيها للطن، وتراوح سعر الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، وسعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.

وسجلت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، و سجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوب.