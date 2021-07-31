شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم السبت تتراوح بين 25-27 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” أسعار الدواجن اليوم السبت 31-7-2021 حيث تراوح سعر الكيلو بين 22-23 جنيها في المزرعة، في حين سجل السعر للمستهلك 25-27 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو 40 جنيها، وأسعار الدواجن البلدى 28 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 30-33 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو .

وسجلت أسعار البيض 40.5 جنيه، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 43 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.