شكرا لقرائتكم خبر عن %54 ارتفاعا بالصادرات الهندسية بالنصف الأول من 2021 لتسجل 1.46 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع شهدت ارتفاعا فى النصف الأول من 2021 بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2020 بنسبة 54%، حيث بلغت 1.462 مليار دولار فى النصف الأول من 2021 بالمقارنة بـ 950 مليون دولار لنفس الفترة عام 2020.

وكشف التقرير الشهري، أن الصادرات الهندسية ارتفعت بنسبه 54؜% فى شهر يونيو 2021 بالمقارنة بنفس الشهر 2020، حيث بلغت 282 مليون دولار في يونيو 2021 بالمقارنة ب 180 مليون دولار فى يونيو 2020.

كما وشهدت الصادرات الهندسية ارتفاعا فى العام المالى من 2020/2021 بالمقارنة بالعام امالى 2019/2020 بنسبة 28٪،؜ حيث بلغت 2.802 مليار دولار في العام المالى 2020/2021 في مقابل 2.188 مليار دولار في العام المالى 2019/2020

أهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها بنهاية العام المالى هى، الاجهزة الكهربائية +2% و مكونات السيارات +47% و الكابلات +52% و الأجهزة المنزلية +47% و الصناعات الكهربائية و الإلكترونية +30% وسائل النقل 28% وأدوات المائدة والمطبخ +51%

وأشار المجلس إلي أن اهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية اليها بنهاية العام المالى هى، أوروبا ( المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - المانيا - اسبانيا - اليونان ) آسيا ( السعودية - العراق - الاردن - الكويت - هونج كونج - لبنان ) افريقيا ( الجزائر - المغرب - السودان - ليبيا - كينيا - تونس ).

من جانبه أشاد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات والذى يستهدف الصعود بالصادرات الوطنية إلي 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح " الصياد" أن وزارة الصناعة والتجارة لعبت دوراً هام في حل جزء من العوائق التي تواجه قطاع التصدير خاصة الانتهاء من المستحقات القديمة عبر مبادرة السداد الفوري بخصم 15% مشيرا إلى أن توفير سيولة مالية للمصدرين يعتبر جزء من التعامل مع ملف زيادة الصادرات.

بدورها كشفت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، استمرار مساعي المجلس للتواصل الدائم مع كافة الجهات ذات الصلة بملف التصدير والتصنيع بهدف التعامل الجدي مع أية عوائق تواجه المصدرين، وفتح قنوات اتصال دائم مع جهات مثل الجمارك والضرائب وصندوق دعم الصادرات وغيرها من الجهات.

وأكدت حلمي أن المجلس التصديري سينظم عددا من اللقاءات والفعاليات سيتم الإعلان عنها تباعا بعد التنسيق مع الممثلين من الجهات الحكومية، بهدف عرض وجهة نظر مصدري قطاع الصناعات الهندسية، والتوصل لأفضل الطرق لحل أية مشكلات .