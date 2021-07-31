شكرا لقرائتكم خبر عن "تصديرى الكيماوية" يخاطب الشركات بالقواعد الجديدة للمعارض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في خطاب وجهة لأعضائة عن القواعد الجديدة المنظمة للمشاركة المصرية فى المعارض التى تتلقي مساندة من صندوق تنمية الصادرات اعتبارا من أول يوليو 2021 .

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن أنشطة المعارض المستحقة للمساندة تتضمن المعارض الدولية المتخصصة بالخارج وبعثات المشترين التى تقام على هامش المعارض المتخصصة الموجهة للتصدير التى تقام داخل مصر وتنظمها الهيئة المصرية العامة للمعارض وكذا البعثات الترويجية والمعارض العامة فى الدول العربية والأفريقية والمعارض، وكذا الأسابيع التجارية المصرية بالدول الافريقية ومعارض المنتجات المصرية بالدول العربية والأفريقية وآسيا الوسطى.

أوضح أبو المكارم " وفقا للقواعد الجديدة تقوم هيئة المعارض بإعداد الخطة السنوية للمعارض فى موعد اقصاه نهاية يناير من كل عام وتقوم بعرضها علي لجنة تضم الجهات ذات الصلة وكل مجلس فيما يخصه ، وتختص اللجنة بدراسة خطة المعارض المقترحة واية تعديلات عليها ودراسة مقترحات المساحات المخصصة لكل معرض والحد الأقصي للمساحة المدعمة ودراسة طلبات الاشتراك فى المعارض المنفردة فيما يزيد عن العدد المقرر ومراجعة قوائم المشتريين الأجانب المشتركين فى المعارض والملتقيات المخصصة للتصدير داخل مصر واقتراح لوائح واجراءات تنظيم المشاركات فى البعثات الخارجية والتجارية والمشترين ومعارض المنتجات المصرية والمستندات اللازمة لصرف المساندة

أشار رئيس المجلس، إلى أن القواعد العامة للمشاركة تتضمن تقدم الشركات الراغبة فى الاشتراك فى المعارض الدولية بطلب الاشتراك للهيئة فى موعد اقصاه شهر من تاريخ إعلان الخطة، لافتًا إلى أنه لايتم تقديم مساندة لاشتراك منفرد فى معارض يتم المشاركة فيها بجناح مصرى إلا فى حالة عدم توافر مكان للشركة داخل الجناح المصرى أو حتمية تواجد الشركة فى الجناح المخصص لمنتجاتها.

وأوضح انة يشترط للاشتراك فى معرض دولى تقدم 10 شركات على الأقل، كما يشترط لتنظيم بعثة ترويجية اشتراك عشر شركات على الأقل وتتعهد الشركات العارضة بعدم عرض منتجات غير مصرية وعدم وضع معروضات لا تقوم بتصنيعها وتستثنى المعروضات التى تقوم الشركة ببيعها بنظام obl

وأضاف "يقتصر تنفيذ الأسابيع التجارية المصرية على هيئة المعارض و يجوز اسناد تنفيذ المعارض الى جهات اخرى تحددها الهيئة ، وسيتم حرمان العارض لمدة لا تتعدى سنتين من الاشتراك فى برنامج المعارض والبعثات الترويجية اذا قام بادخال معروضات مخالفة للشروط والمواصفات المطلوبة فى الدولة التى يقام فيها المعرض واذا اساء لسمعة مصر بموجب تقرير من السفارة أوالبعثة التجارية فى الدولة التى يقوم فيها المعرض أو ترك الجناح خاليا فى يوم من أيام المعرض، عرض منتجات غير مصرية

ووفقا للقواعد يتم تقديم مساندة بنسبة 60%من إجمالى التكلفة الفعلية للشركات بالمعارض ويتم تقديم نسبة مساندة بنسبة 80%لقطاع الاثاث والمشروعات التقليدية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات المسجلة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة