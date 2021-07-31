أسعار الدولار اليوم السبت 31-7-2021 فى مصر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدولار الأمريكى اليوم السبت 31-7-2021 أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية يومى الجمعة والسبت، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة سجل 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.

محمد يوسف

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