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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم السبت 31-7-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدولار الأمريكى اليوم السبت 31-7-2021 أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية يومى الجمعة والسبت، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة سجل 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر 15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.