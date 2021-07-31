شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب هذا الأسبوع تغلق على تراجع.. وعيار 21 يسجل 793 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الذهب تداولات هذا الأسبوع على تراجع واضح بختام جلسات التداول أمس، وهي آخر جلسات التداول على المعدن النفيس بالأسبوع، حيث هبطت أونصة الذهب من 1830 دولار إلى 1813 دولار.

الذهب في السوق المصري تأثر بحركة سعر الذهب عالميًا وانخفضت أسعار عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في البلاد إلى مستويات 793 جنيها للجرام، بعد اقترابه من مستويات 800 جنيه.





أسعار الذهب اليوم

عيار 24 سجل 906.25 جنيه

عيار 21 سجل 793 جنيها

عيار 18 سجل679.75 جنيه

أونصة الذهب 1813 دولارا.

شهدت الذهب في جلسات هذا الأسبوع عدة تحركات نحو الصعود في البورصات العالمية، وكسرت الأونصة حاجز 1800 دولار لأول مرة تقريبًا منذ شهر، ثم واصل السعر الصعود حتي بلغ 1828 دولار؟.

ومع عودة الدولار للارتفاع تغطى ذلك على قرارات المستثمرين واتجهوا للتخلص جزئيًا من الذهب بختام جلسات الأسبوع، الأمر الذى دفع الأسعار للهبوط لمستويات 1813 دولار ليغلق الأسبوع عند هذا السعر.

وارتفع الدولار بختام جلسات الأسبوع أمس الجمعة، إذ ساعدته بيانات اقتصادية قوية على تعويض بعض خسائر الأسبوع عندما أنهت العملة موجة صعود دامت شهرا إثر تصريحات ذات نبرة تيسير نقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي.