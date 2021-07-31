شكرا لقرائتكم خبر عن 12 سهمًا بالبورصة المصرية حققت صعودًا أكثر من 20% في أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربحت البورصة المصرية، نحو 16.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الرابع من شهر يوليو، ليغلق عند مستوى 701.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.4%، وحققت معظم الأسهم صعودًا خلال التعاملات وتجاوز 11 سهمًا نسبة ارتفاع تخطت 20%، وهي:

1- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 20.51% ليغلق عند مستوى 30.030 جنيه.

2- الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 21.19% ليغلق عند مستوى 5.720 جنيه.

3- دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 23.30% ليغلق عند مستوى 40.430 جنيه.

4- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 23.44% ليغلق عند مستوى 2.270 جنيه.

5- آسيك للتعدين-أسكوم بنسبة 24.73% ليغلق عند مستوى 10.540 جنيه.

6- القاهرة للدواجن بنسبة 26.47% ليغلق عند مستوى 3.870 جنيه.

7- الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 29.51% ليغلق عند مستوى 6.890 جنيه.

8- مصر للأسمنت-قنا بنسبة 30.69% ليغلق عند مستوى 19.630 جنيه.

9- الدلتا للسكر بنسبة 35.46% ليغلق عند مستوى 13.790 جنيه.

10- التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 38.05% ليغلق عند مستوى 33.490 جنيه.

11- الألومنيوم العربية بنسبة 38.81% ليغلق عند مستوى 47.320 جنيه.

12- أجواء للصناعات الغذائية-أجواء بنسبة 39.65% ليغلق عند مستوى 36.310 جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 10742.23 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 10.13% ليغلق عند مستوى 2763.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنحو 7.86% مغلقًا عند مستوى 3742 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.4% مغلقًا عند مستوى 13231.03 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3018.49 نقطة