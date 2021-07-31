شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشتركي الانترنت عن طريق ADSL في مصر عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عـام 2019/ 2020 مجموعة من أهم المؤشرات، وفقا لما يلي:

- بلغ عدد مشتركي الانترنت عن طريق ADSL 8 مليون مشترك في يونيو 2020 مقابل 6,9 مليون مشترك في يونيو 2019 بنسبة زيادة قدرها 16,1 ٪.

- بلغ عدد مستخدمي الانترنت عـن طــريق الهاتف المحمول 41,8 مليون مستخدم في يونيو 2020 مقـابل 36,5 مليون مستخدم في يونيو 2019 بنسبة زيـادة قدرها 14,5 ٪.

- بلغ عدد مستخدمي الانترنت عـن طــريق USB Modem 2,2 مليون مستخدم في يونيو 2020 مقابل 2.9 مليون مستخدم في يونيو 2019 بنسبة انخفاض قدرها 22,5 ٪.

- بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 96.6 مليون خط في يونيو 2020 مقابل 94.0 مليون خـط في يونيو 2019 بنسبة زيادة قدرها2.8 ٪.

- بلغ عدد السنترلات1553 سنترال عـام 2019 / 2020 مقــابل 1550 سنترال عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 0.2 ٪ .

- بلغت حمولة السنترالات 22,8 مليون خط عـام 2019 / 2020 مقابــل 21,6 مليون خط عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 5,8 ٪.

- بلغ عدد الخطوط الشغالة 11,0 مليـون خط عـام 2019 / 2020 مقابل 9,7 مليون خط عـام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 14,4٪.

ـ بلغ عدد الخطـوط التليفونيـة بالقطـاع الحكومي 106,1 ألـف خـط عام 2019 / 2020مقابـل 114.0ألـف خـط عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 7,0 ٪.

ـ بلـغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 469,2 ألف خط عــام 2019/2020مقابل 514,6 ألف خـط عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 8,8 ٪.

ـ بلغ عدد الخطـوط التليفونيـة بالمنازل 6,8 مليون خط عام 2019/2020 مقابل 6,4 مليون خط عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 5,3٪.

ـ بلغ متوسط عدد خطوط التليفونات المنزلية / ألف أسرة من السكان 283 خط عام 2019 / 2020مقابل 275 خط عــام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 2.9 ٪.