شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يرتفع رغم خسائر البورصة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تداولات اليوم الجمعة على الرغم من خسائر أغلب القطاعات في "وول ستريت".



كانت "تسلا" قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع عن ارتفاع أرباحها الفصلية بنسبة 998% إلى 1.14 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بأرباح قدرها 104 ملايين دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، حققت "تسلا" أرباحا معدلة بحوالي 1.45 دولار لكل سهم في الربع الثاني بينما توقع محللون أرباحا عند 98 سنتا للسهم.



وقفزت إيرادات الشركة الأمريكية إلى 11.96 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بنحو 6.03 مليار دولار قبل عام فيما توقع المحللون تحقيق إيرادات عند 11.3 مليار دولار.



وسجلت "تسلا" مبيعات بحوالي 10.2 مليار دولار من السيارات في الربع الثاني من هذا العام في حين سجلت إيرادات بنحو 801 مليون دولار من أنشطتها في مجال الطاقة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 1.4% وأغلق جلسة الجمعة عند 687.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 697.5 دولار وأقل سعر عند 669 دولارا.