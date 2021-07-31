شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط حاد لسهم "أمازون" بعد تسجيل إيرادات فصلية دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "أمازون دوت كوم" خلال تداولات اليوم الجمعة بشكل حاد في أعقاب صدور نتائج أعمال الشركة والتي شملت تسجيل إيرادات دون التوقعات.



وأعلنت "أمازون" أمس أنها سجلت ارتفاعا في الأرباح الفصلية عند 7.77 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بأرباح قدرها 5.24 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "أمازون" أرباحا معدلة عند 15.12 دولار لكل سهم في الربع الثاني بينما أشارت توقعات المحللين إلى تحقيق أرباح عند 12.30 دولار للسهم.



وارتفعت إيرادات شركة التجارة الإلكترونية بنسبة 27% إلى 113.1 مليار دولار في الربع الثاني، لكن ذلك دون توقعات عند 115.2 مليار دولار.



وأفادت "أمازون" أنها تتوقع تحقيق إيرادات فصلية في الربع السنوي الثالث بين 106 مليارات و112 مليار دولار بينما يتوقع محللون تسجيلها إيرادات عند 119.2 مليار دولار.



وعلى صعيد التداولات، هبط سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 7.5% وأغلق جلسة الجمعة عند 3327.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 3368.1 دولار وأقل سعر عند 3306.9 دولار.