شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لسهم "آبل" وسط ضغوط على "وول ستريت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو طفيف في ظل مبيعات تعرضت لها قطاعات مختلفة في "وول ستريت".



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، كشفت الشركة الأمريكية عن تحقيق أرباح فصلية بحوالي 21.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية يونيو/حزيران الماضي مقارنة بنحو 11.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "آبل" أرباحا معدلة عند 1.30 دولار لكل سهم مقارنة بتوقعات المحللين عند 1.01 دولار لكل سهم.



وصعدت إيرادات صانعة "آيفون" إلى 81.4 مليار دولار من 59.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020 بينما توقع محللون تسجيل إيرادات عند 73.3 مليار دولار.



وقفزت إيرادات "آبل" من مبيعات "آيفون" بنسبة 49.8% إلى 39.5 مليار دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 0.1% وأغلق جلسة الجمعة عند 145.8 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 146.3 دولار وأقل سعر عند 144.1 دولار.