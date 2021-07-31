شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متزايد لملاك الأراضي البيضاء على التسجيل إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف برنامج «الأراضي البيضاء» عن تزايد تسجيل الأراضي من قِبل مُلاكها في المنصة الإلكترونية في كل من الطائف وجازان، وذلك مع انتهاء المهلة النظامية للتسجيل، التي انتهت أمس، فيما سجّل البرنامج مساحات واسعة من الأراضي البيضاء على مستوى المدينة المنورة وحاضرة عسير، التي انتهت مهلة التسجيل فيهما نهاية شهر يونيو الماضي.

ونوّه البرنامج بأن عدم تسجيل الأراضي التي تنطبق عليها شروط المرحلة الأولى -أن تكون مساحة الأرض 10 آلاف م2 فأكثر داخل النطاق الجغرافي المعلن عنه- يُعرّض ملاكها بعد تسجيل الأرض من قِبل البرنامج مباشرة إلى فرض غرامات تصل إلى 100 % من قيمة الرسوم.

ويهدف البرنامج إلى زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، كذلك توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة والحد من الاحتكار، على أن يمتد تطبيق النظام في مدن أخرى سيُعلن عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن نظام التنفيذ على أوامر السداد، التي أصدرها البرنامج دخل حيز العمل من تاريخ 1441/12/22هـ، وهو ما يعني أن صدور أوامر السداد على «الأراضي البيضاء» بشكل نهائي يُوجب سدادها، واستنادًا إلى اللوائح التنظيمية والتنفيذية للبرنامج، فإن ملاك الأراضي أو مَنْ ينوب عنهم مسؤولون عن تقديم الوثائق والبيانات اللازمة وتسجيلها خلال المدة النظامية، وفي حال رصد البرنامج لأراضٍ لم يتمّ تسجيلها فسيتم تطبيق الغرامات المستحقة بحسب النظام.