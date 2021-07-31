شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: 15 سيارة الحد الأدنى لممارسة نشاط التأجير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت الهيئة العامة للنقل الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم توافرها لممارسة نشاط التأجير بـ 15 سيارة، على أن يتوافر مركز رئيسي واحد على مستوى المدينة محل الترخيص على ألا تكون المدينة إحدى المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام، ومدينة جدة).

يأتي ذلك، بعد أن بدأت الهيئة تطبيق المرحلة الأولى من قرار إلزام منشآت تأجير السيارات بإصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة «عقود التأجير» في بوابة نقل، التي تمكن المنشآت المرخصة من إصدار عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، ويسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويعزز من مدى الثقة بالخدمات المقدمة، ويرفع من مستوى جودة الخدمات.

وتشمل المرحلة الأولى من هذا القرار منشآت تأجير السيارات فئة (د)، والمنشآت غير المصنفة في النشاط، والمنشآت التي تقوم بتسجيل العقود يدويا، وتصنف الفئة (د) للمنشآت التي يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم توافرها لممارسة نشاط التأجير 15 سيارة، ويمنع فتح فروع في المدينة محل الترخيص أو في مدن أخرى، ولا يجوز التعاقد مع وسيط تأجير، كما لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بالسائق.

ووفق التصانيف الموضوعة من قبل الهيئة العامة للنقل، التي تحوي الفئات التالية (أ، ب، جـ، د، هـ) فإن الفئة (أ) يشترط فيها أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات 3000 سيارة وأكثر، ويجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المملكة، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المدينة محل الترخيص وبقية مدن المملكة، ويجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة وبسائق، كما يجوز التعاقد مع وسيط تأجير.

أما شروط الترخيص لفئة (ب)، فيتطلب أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات 300 سيارة، وأن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة، ويجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المنطقة أو المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المنطقة والمدينة محل الترخيص، كما يجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى، على أن يتم توفير مائة سيارة كحد أدنى على مستوى كل منطقة، ويجوز التعاقد مع وسيط تأجير في المدينة أو المنطقة محل الترخيص.