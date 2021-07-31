شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تقود خططا طموحة لتعزيز استخدام الهيدروجين النظيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت دراسة حديثة أن المملكة مثال رئيس على دولة بإمكانات هائلة للهيدروجين النظيف، إذ تواصل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي خططها الطموحة لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط والغاز، إذ تظهر المنطقة اهتماما متزايدا بتطوير وإمكانات قطاع الهيدروجين النظيف الناشئ.

وقالت الدراسة الصادرة عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» إن الاستفادة الكاملة من الهيدروجين النظيف لتزويد الاقتصاد العالمي بالطاقة بشكل مستدام تمنح المملكة وأعضاء مجلس التعاون الخليجي الآخرين ميزة تنافسية في عالم يتزايد تقييده بالكربون إذ يعد صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مطلبًا وشرطًا للبقاء على قيد الحياة.

وأضافت الدراسة إن المملكة تهدف إلى أن تصبح رائدة في سوق الهيدروجين النظيف العالمي الناشئ، مشيرة إلى أن الهيدروجين النظيف في عالم مقيد بالكربون يتم حاليًا التقليل من قيمة خيارات إنتاج الهيدروجين النظيف نظرًا لعدم وجود انبعاثات غازات الدفيئة أو انخفاضها. ومع ذلك، على المدى القصير إلى المتوسط، قد يتغير تقليل القيمة هذه مع زيادة الدول والمناطق لمجموعة من تدابير إزالة الكربون في أعقاب جائحة كوفيد- 19.

وتابعت: «على الرغم من أن أفضل استخدام لمبادرات تسعير الكربون هو كجزء من مجموعة السياسات لدفع أنواع الابتكار المطلوبة للوصول إلى عالم يساوي الصافي فيه الصفر، إلا أنه أداة مهمة في مجموعة أدوات صناع السياسات للحد من استخدام الوقود كثيف الكربون وتحفيز التقنيات الأنظف».

وأشارت إلى أنه يوجد حاليًا 64 مبادرة لتسعير الكربون قيد التنفيذ أو من المقرر تنفيذها في جميع أنحاء العالم. وهي تشمل 31 نظامًا لتداول الانبعاثات و33 ضريبة كربون على مستوى المدينة والولاية والمستوى الوطني والإقليمي، فيما تبذل أكبر أسواق التصدير في السعودية، والصين والاتحاد الأوروبي، جهودًا كبيرة لتطوير مثل هذه المبادرات.

ووفقا للدراسة يخطط الاتحاد الأوروبي لآلية تعديل حدود الكربون وستأخذ هذه الآلية واحدة من ثلاثة أشكال وهي: يمكن أن يستلزم تعديل ضريبة الكربون على الحدود، أو إدراج المستوردين داخل أنظمة تداول الانبعاثات للاتحاد الأوروبي، وبدلًا من ذلك، قد يشمل ذلك تعريفات استيراد على المنتجات من الدول، التي لا تتماشى سياساتها المناخية مع اتفاقية باريس.

وبحسب الدراسة تمت صياغة آلية تعديل حدود الكربون التابع للاتحاد الأوروبي كحل لمشكلة تسرب الكربون، فيما يهدف إلى زيادة فعالية أسعار الكربون الأوروبية المحلية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز تكافؤ الفرص للسلع والخدمات المتداولة دوليًا من حيث الكربون الناتج، وستحتاج الدول والمناطق الأخرى، التي تطبق تسعير الكربون لتقليل الانبعاثات في النهاية إلى تنفيذ شكل من أشكال آلية تعديل حدود الكربون لتعويض فروق الأسعار.

وتشير التقديرات إلى أن سعر الكربون العالمي، الذي لا يقل عن 50 - 100 دولار للطن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 ضروري لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل فعال من حيث التكلفة لتلبية أهداف اتفاقية باريس بشأن درجات حرارة الهيدروجين النظيف لديه القدرة على لعب دور حاسم في عالم يتزايد تقييده بالكربون تُظهر مسارات إزالة الكربون العميقة للعالم أن الهيدروجين الأخضر وحده يمكن أن يلبي أي شيء بين صفر و24 % أو 696 مليون طن متري من الطلب النهائي على الطاقة في عام 2050.

وقالت الدراسة إنه في ظل سيناريو السياسة القوي لشركة بلومبرج لأبحاث تمويل الطاقة الذي يفترض أن الاحتباس الحراري العالمي يقتصر على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، فإن الهيدروجين يلبي 24 % من الطلب النهائي على الطاقة بحلول عام 2050، إذ يلعب الهيدروجين هنا دورًا مهمًا في تلبية احتياجات الطاقة في القطاعات، التي يصعب خفضها، مثل الصناعة والنقل.

وأوضح التقرير أن شركة Hydrogen Council، وهي مبادرة عالمية يقودها رئيس تنفيذي تابعة لأكثر من 90 شركة رائدة في مجال الطاقة والنقل والصناعة والاستثمار، تقدر أن الهيدروجين الأخضر يمكن أن يلبي 18 % من إجمالي الطلب النهائي على الطاقة بحلول عام 2050 في سيناريو الاحتباس الحراري العالمي عند 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وأوضحت أنه لكي يتحقق أي من السيناريوهين، يجب أن تكون هناك تدابير شاملة لإزالة الكربون، ويجب أن تنخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين. يجب خلق الطلب على الهيدروجين لتمكين انخفاض تكاليف الإنتاج، ويجب بناء البنية التحتية وستتطلب كل هذه التغييرات دعمًا سياسيًا كبيرًا.