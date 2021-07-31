شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أحداث ينتظرها مساهمو البورصة المصرية في أول أسبوع من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 6 أحداث هامة خلال جلسات أول أسبوع من شهر أغسطس، وهي انعقاد الجمعية العامة لـ5 شركات وهي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، القاهرة للدواجن، بالم هيلز للتعمير، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، التعمير والاستشارات الهندسية، بالإضافة إلى تطبيق نتائج المراجعة الدورية لمؤشرات السوق، بعد تطبيق المنهجية الجديدة والخاصة بتكوين المؤشرات ومعايير إدراج وحذف الشركات بها، لتتوافق مع قواعد القيد فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس مال الشركات بالسوق الرئيسي.

تبدأ أحداث البورصة يوم الأحد الموافق 1 أغسطس بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، للنظر في إبرام عقود معاوضة، واعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2020، وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ومن ذوي الخبرة عن العام المالي 2020.

ويشهد يوم الاثنين انعقاد الجمعية العامة العادية لشركتي بالم هيلز للتعمير والقاهرة للدواجن، وتنظر الأولى عقد معاوضة مع البنك العربي الأفريقي الدولي، والشركات التابعة والشقيقة، فيما تنظر الثانية تعديل صلاحيات مجلس الإدارة، وتعيين عضو مجلس إدارة مستقل.

ويعقد يوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس، الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى للنظر في مقترح زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 225 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 24.2 مليون جنيه إلى 72.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 48.4 مليون جنيه موزعة على 48.4 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد بواقع 2 سهم لكل سهم أصلي لقدامى المساهمين، بخلاف مصاريف الإصدار وقدرها 2.5 قرش لكل سهم، على أن تمول أسهم الزيادة نقدًا عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، مع إعمال حقوق الأولوية كلًا بحسب نسبة مساهمته في رأس المال، والنظر في الموافقة على تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.

ويختتم الأسبوع بانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية، للنظر في اعتماد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 249.48 مليون جنيه إلى 299.376 مليون جنيه، وتعديل المواد 4،6،7 من النظام الأساسي.

ويتم بدء من يوم الأحد تطبيق نتائج المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة، والتي تضم خروج 7 شركات مقابل دخول 6 شركات أخرى بالمؤشر الرئيسي EGX30، وكذلك كل من مؤشر EGX30 Capped، ومؤشر EGX30 TR، اللذان يضمان نفس مكونات مؤشر EGX30، واستبعاد 15 شركة من مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX50 EWI في مقابل دخول 14 شركة أخرى، في حين يشهد مؤشر EGX70 خروج 23 شركة، انضمت 5 شركات منها إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EGX100 فقد شهد استبعاد 18 شركة مقابل دخول 16 شركة أخرى.