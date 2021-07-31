شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع تنمية الأسرة المصرية في 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ الدولة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والذى يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية.

وسيشمل مختلف الأبعاد الأسرية اجتماعياً وسكانياً وصحياً وثقافياً، بما فيها التمكين الاقتصادي للسيدات، إضافةً إلى الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة لتقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، فضلاً عن متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده.

الهدف من المشروع هو تنمية الأسرة المصرية 2021 -2023 هو الارتقاء بخصائص السكان؛ ولكي نرتقي بخصائص السكان يجب أن يكون لدينا تعليم جيد وتغذية جيدة وعلاج جيد"، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية.

1- تتضمن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة، مشروع رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية.

2- إنشاء مجموعة كبيرة من وحدات صحة وتنمية الأسرة، حيث تم تخصيص 450 مليون جنيه لتجهيز وحدات من هذا النوع في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022.

3- إدراج 2 مليار جنيه لصالح مشروع تنمية الاسرة المصرية في خطة التنمية المستدامة.

5- تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة.

6- تجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة.

7- تدريب 320 ألف سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف المالي.

8- تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني.

9- تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية.

10- عقد 30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب.