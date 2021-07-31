شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض لكنها تحقق مكاسب شهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة، لكن المؤشرات الرئيسية حققت مكاسب شهرية في يوليو/تموز تعد سادس مكاسب شهرية على التوالي.



وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – وهو المعيار الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي في قياس أداء التضخم – بنسبة 0.4% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.6%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع الإنفاق الشخصي للأمريكيين في الشهر الماضي بنسبة 1% متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.7%.



كما ارتفع الدخل الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% مخالفا توقعات بانخفاض نسبته 0.4% في يونيو/حزيران.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر مسح جامعة "متشيجان" ووكالة "رويترز" لثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 81.2 نقطة في الشهر الجاري بينما أشارت التوقعات إلى استقراره عند 80.8 نقطة دون تغيير.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.5% أو ما يعادل 33 سنتا وأغلق الخام عند 73.95 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.6% ومكاسب شهرية بنسبة 0.7%.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.4% أو ما يعادل 28 سنتا وأغلق عند 76.33 دولار للبرميل محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 3% ومكاسب شهرية بنسبة 2.3%.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 149 نقطة) إلى 34935 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.4% ومكاسب شهرية بنسبة 1.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 35106 نقاط وأقل مستوى عند 34871 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 4395 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.4% ومكاسب شهرية بنسبة 2.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 4412 نقطة وأقل مستوى عند 4389 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 105 نقاط) إلى 14672 نقطة، وسجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 1.1% ومكاسب شهرية بنسبة 1.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 14728 نقطة وأقل مستوى عند 14615 نقطة.