شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عقود الصويا بأكثر من 2% بضغط من الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الأمر الذي ضغط على السلع.



وأوضحت الوزارة بأنها صنفت 58% من محصول الصويا في الولايات المتحدة عند جيد – إلى ممتاز، بانخفاض نسبته 2% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي وعلى عكس توقعات الأسواق.



وأعلنت الوزارة أيضا في تقريرها الأسبوعي عن حجم التفتيش على المحاصيل – تمهيدا للتصدير – عند 477.964 ألف طن من القمح و1.037 مليون طن متري من الذرة و220.986 ألف طن من الصويا.



وفي سياق منفصل، أعلنت الحكومة الأرجنتينية بيع المزارعين لديها ما يقرب من 25.8 مليون طن من الصويا خلال مسم الحصاد 2020/2021.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2.1% وأغلقت عند 13.49 دولار للبوشل.