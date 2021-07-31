شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الفضة تتراجع 1% وسط ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات اقتصادية قوية.



وارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – وهو المعيار الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي في قياس أداء التضخم – بنسبة 0.4% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.6%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع الإنفاق الشخصي للأمريكيين في الشهر الماضي بنسبة 1% متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.7%.



كما ارتفع الدخل الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% مخالفا توقعات بانخفاض نسبته 0.4% في يونيو/حزيران.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر مسح جامعة "متشيجان" ووكالة "رويترز" لثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 81.2 نقطة في الشهر الجاري بينما أشارت التوقعات إلى استقراره عند 80.8 نقطة دون تغيير.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 25.5 دولار للأوقية.