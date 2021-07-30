شكرا لقرائتكم خبر عن 141 مليون جنيه صافي مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية في 5 جلسات والان مع تفاصيل الخبر
ومثلت تعاملات المصريين 82.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.6%، وسجل العرب 7.1%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 2.5 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.1 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 16.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الرابع في شهر يوليو، ليغلق عند مستوى 701.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.4%، وزاد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 366.6 مليار جنيه إلى 370.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.1%، وارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 119 مليار جنيه إلى 125.9 مليار جنيه بنسبة نمو 5.8%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 485.6 مليار جنيه إلى 496.4 مليار جنيه بنسبة نمو 2.2%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%.