شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المصري للتحكيم: 9 أهداف لمركز تحكيم المنازعات لاستقرار الأسواق المالية والان مع تفاصيل الخبر
1- إدارة ملفات التحكيم والوساطة وغيرها من الوسائل البديلة على نحو يسهم في تسوية المناعات المالية غير المصرفية بكفاءة وفعالية وسرعة مع ضمان تفعيل قواعد الإفصاح الحيدة والاستقلال.
2- إبرام اتفاقيات تعاون مع المؤسسات النظيرة وذلك بهدف توسيع نطاق عمل المركز وإيفاده للمحكمين والوسطاء المقيدين لديه بالمراكز المناظرة.
3- التوعية بمزايا التحكيم (نشر ثقافة التحكيم) ومميزات المركز ودوره في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية بطرق مختلفة، وذلك من خلال فتح قنوات تنويرية من خلال ما يلي:
- عقد ندوات توعوية وتثقيفية للجمهور.
-تخصيص بوابة على موقع المركز لتوعية المتعاملين والأطراف أصحاب المصالح.
-التواصل مع أطراف السوق للتوعية بأهمية آلية التحكيم لحل منازعاتهم.
- تعميق التوعية التحكيمية للجمهور من خلال وسائل الإعلام.
4- المشاركة في الندوات الدولية لتعظيم اسم المركز.
5- إعداد مؤتمر سنوي دولي.
6- التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع مراكز التحكيم في الدول الأخرى بما يسهم في تطوير وسائل وآليات التي يعتمدها المركز.
7- توفير برامج تدريبية تعمل على تعزيز المعرفة وثقل المهارات لكل من المحكمين والوسطاء وكذا العاملين بالمركز، وذلك لضمان توافر الشروط، وتزويدهم بما يطرأ من مستجدات في هذا الشأن.
8- رصد الملابسات والأخطاء التي من شأنها عرقلة سير عمليات التحكيم والوساطة وإعداد أبحاث وتقارير حولها.
9- دمج مفاهيم ومبادئ الاستدامة في أعمال المركز، لتعظيم كفاءة العمل بالمركز.