شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 793 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الذهب بسوق الصاغة في التعاملات المسائية اليوم الجمعة بقيمة 4 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً لمستويات 1810 دولار مقابل 1830 دولار.

عيار 24 سجل 906.25 جنيه

عيار 21 سجل 793 جنيها

عيار 18 سجل679.75 جنيه

أونصة الذهب 1810 دولارا.

هذا الهبوط في سعر الذهب جاء نتيجة ارتفاع أسعار الدولار وعملات أخري مما يزيد من تكاليف حيازة الذهب ومن ثم هبوط الأسعار.

وارتفع الدولار اليوم الجمعة، إذ ساعدته بيانات اقتصادية قوية على تعويض بعض خسائر الأسبوع عندما أنهت العملة موجة صعود دامت شهرا إثر تصريحات ذات نبرة تيسير نقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.1 بالمئة إلى 91.966. لكن المؤشر منخفض واحدا بالمئة للأسبوع، ويتجه صوب أسوأ أداء أسبوعي له منذ أول مايو 2021.

ونزل اليورو 0.07 % مقابل الدولار لكنه ظل قرب أعلى مستوى في شهر، بعد أن أظهرت البيانات نمو اقتصاد منطقة اليورو أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لتخرج من الركود الذي تسببت فيه الجائحة، بينما قفز التضخم متجاوزا هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين المئة في يوليو 2021.