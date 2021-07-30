شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يتراجع رغم صدور بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة تزامنا مع صعود الدولار، وذلك رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأظهرت بيانات حكومية أن معدل البطالة في اليابان انخفض إلى 2.9% في الشهر الماضي بينما توقع المحللون استقرار المؤشر عند 3% دون تغيير.



وعلاوة على ذلك، ارتفع الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 6.2% خلال يونيو/حزيران مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 5%، وقفزت وتيرة بناء المنازل الجديدة بنسبة 7.3% متجاوزة التوقعات، في حين ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 0.1% دون توقعات بارتفاع نسبته 0.3%.



هذا، وتتواصل جهود الحكومات على مستوى العالم من أجل مكافحة تداعيات فيروس كورونا خاصة في ظل ظهور سلالة "دلتا" سريعة الانتشار في بعض الدول بأوروبا وآسيا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 109.7، وسجلت العملة الأمريكية أعلى سعر اليوم عند 109.8 في حين سجلت أقل سعر عند 109.3.