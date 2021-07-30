شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يزيد مكاسبه بعد بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – وهو المعيار الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي في قياس أداء التضخم – بنسبة 0.4% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.6%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع الإنفاق الشخصي للأمريكيين في الشهر الماضي بنسبة 1% متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.7%.



كما ارتفع الدخل الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% مخالفا توقعات بانخفاض نسبته 0.4% في يونيو/حزيران.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر مسح جامعة "متشيجان" ووكالة "رويترز" لثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 81.2 نقطة في الشهر الجاري بينما أشارت التوقعات إلى استقراره عند 80.8 نقطة دون تغيير.



هذا، ويتواصل تدفق نتائج أعمال الشركات حيث أعلنت "أمازون دوت كوم" أمس عن تحقيق زيادة في الأرباح والإيرادات لكن بأقل من المتوقع في حالة الإيرادات.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.