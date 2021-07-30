شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت مفاوضات توقيع عقد المنطقة الروسية بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاح المباحثات والمفاوضات التى أجراها المهندس يحيى زكى مع الجانب الروسى بشأن توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية، ولكن ما هى نتائج هذه الزيارة وأهميتها للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نستعرضها فيما يلي:





ما هى تفاصيل الاتفاق الذى تم التوصل إليه لتوسيع نطاق المنطقة الروسية؟

تم الاتفاق على توسيع نطاق المنطقة الروسية ليشمل شرق بورسعيد والعين السخنة، ومن المقرر توقيع العقد النهائى بنهاية العام الجارى لتأسيس شركة لإدارة المنطقة الصناعية الروسية.





س. ما هى تفاصيل مفاوضات الهيئة الاقتصادية والجانب الروسي؟

ج. الزيارة كانت مهمة للحوار والاتفاق بين الجانبين ومع الجهات المختلفة المتعلقة بالمنطقة الصناعية الروسية، حيث تم الاتفاق على أمور وبنود للعمل، ليتم البدء فوراً فى تنفيذ المشروع فى مواقع المناطق الصناعية بشرق بورسعيد والعين السخنة.





س. هل هناك خطوات تسبق توقيع عقد إنشاء المنطقة الروسية؟

ج. من المقرر أن تستقبل المنطقة الاقتصادية وفد روسى رفيع المستوى خلال أغسطس المقبل لتفقد المواقع بشكل نهائى.





س. ما هو موقف الشركات الروسية من العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؟

ج. من المخطط أن تستقبل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مع مطلع سبتمبر القادم شركات روسية ورجال أعمال ومستثمرين أبدوا رغبتهم فى الاستثمار داخل العين السخنة ليبدأ العمل على الفور بعد توقيع عقد تأسيس شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية بنهاية العام الجارى.





س. ما هى الخطوات التنفيذية لبدء عمل المنطقة الروسية؟

ج. اسفرت اللقاءات مع نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتنمية "فيب آر إف" الذراع الاستثمارى للحكومة الروسية، وهى أيضاً الذراع التمويلى والتنفيذى للمنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاتفاق على توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية بمساحة 5 مليون متر مربع موزعة بين شرق بورسعيد والعين السخنة، لتبدأ المرحلة الأولى فى المشروع على مساحة1 مليون متر مربع بشرق بورسعيد و500 ألف متر مربع بالعين السخنة، على أن يبدأ العمل فى المنطقة الصناعية الروسية بالعين السخنة مع نهاية العام الجارى بعد توقيع عقد تأسيس شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية.