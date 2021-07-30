شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 30-7-2021.. صعود مؤشر إيجي إكس 30 للمرة الثانية في 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 30-7-2021، عددا كبيرا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.73% ليغلق عند مستوى 10742.23 نقطة، خلال جلسات شهر يوليو-لأول مرة منذ 6 شهور والثاني خلال العام، تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة بصورة محدودة للغاية بقيمة جنيه واحد فقط بالتعاملات الصباحية، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 797 جنيها للجرام.



ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لأول مرة منذ 6 شهور بنسبة 4.73%ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.73% ليغلق عند مستوى 10742.23 نقطة، خلال جلسات شهر يوليو-لأول مرة منذ 6 شهور والثاني خلال العام- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 18.97% ليغلق عند مستوى 2763.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 14.13% مغلقًا عند مستوى 3742 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 3.26% مغلقًا عند مستوى 13231.03 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 25.45% ليغلق عند مستوى 3018.49 نقطة. ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لأول مرة منذ 6 شهور بنسبة 4.73%ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.73% ليغلق عند مستوى 10742.23 نقطة، خلال جلسات شهر يوليو-لأول مرة منذ 6 شهور والثاني خلال العام- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 18.97% ليغلق عند مستوى 2763.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 14.13% مغلقًا عند مستوى 3742 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 3.26% مغلقًا عند مستوى 13231.03 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 25.45% ليغلق عند مستوى 3018.49 نقطة.

وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 34.3 مليار جنيه خلال جلسات شهر يوليو، ليغلق عند مستوى 701.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.1%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 357.1 مليار جنيه إلى 370.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 115.3 مليار جنيه إلى 125.9 مليار جنيه بنسبة نمو 9.2%.



تراجع أسعار الذهب بقيمة جنيهتراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة بصورة محدودة للغاية بقيمة جنيه واحد فقط بالتعاملات الصباحية، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 797 جنيها للجرام، ويبلغ سعر أونصة الذهب عالمياً الآن مستويات 1828 دولار. تراجع أسعار الذهب بقيمة جنيهتراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة بصورة محدودة للغاية بقيمة جنيه واحد فقط بالتعاملات الصباحية، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 797 جنيها للجرام، ويبلغ سعر أونصة الذهب عالمياً الآن مستويات 1828 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر الذهب عيار 18 سجل 683 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 سجل 797 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 سجل 911 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 6376 جنيها.

سعر اونصة الذهب 1828 دولارا.

بدء إنشاء مصنع صيني لإنتاج الأجهزة الكهربائية باستثمارات 25 مليون دولارشهد اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبي، وضع حجر الأساس لشركة صينية تعمل في مجال صناعة الأجهزة الكهربائية و تقيم مشروعها داخل المنطقة الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة. بدء إنشاء مصنع صيني لإنتاج الأجهزة الكهربائية باستثمارات 25 مليون دولارشهد اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبي، وضع حجر الأساس لشركة صينية تعمل في مجال صناعة الأجهزة الكهربائية و تقيم مشروعها داخل المنطقة الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.

والشركة الصينية من كبرى الشركات العالمية التي تعمل في مجال إنتاج الأجهزة الكهربائية (تكييفات وغسالات وأجهزة منزلية) وهي من بين أكبر500 شركة تعمل في الصين، وتمتد خبرتها في هذا المجال لأكثر من 50 عام بالإضافة إلى تواجد منتجات الشركة بأكثر من 150 دولة على مستوى العالم .

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 25 مليون دولار والذي يوفر فرص عمل مباشرة لأكثر من 500 عامل حيث يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية عام 2022.

الضرائب: تطبيق دمج قطاعات المصلحة فى 10 مأموريات ضريبية بالقاهرةقال الدكتور السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن موضوع الدمج يعد من أهم الموضوعات التي تمر بها مصلحة الضرائب حاليًا وهو يعني وجود هيكل تنظيمي موحد لمصلحة الضرائب ككل تشمل كل من الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فالممول سوف يتعامل مع مأمورية واحدة وملف واحد ورقم ضريبي واحد وبداية واحدة ونافذة واحدة. الضرائب: تطبيق دمج قطاعات المصلحة فى 10 مأموريات ضريبية بالقاهرةقال الدكتور السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن موضوع الدمج يعد من أهم الموضوعات التي تمر بها مصلحة الضرائب حاليًا وهو يعني وجود هيكل تنظيمي موحد لمصلحة الضرائب ككل تشمل كل من الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فالممول سوف يتعامل مع مأمورية واحدة وملف واحد ورقم ضريبي واحد وبداية واحدة ونافذة واحدة.

أضاف أنه تم دمج العديد من القطاعات بالمصلحة مثل القطاع المالي والاداري وجاري تطبيق الدمج حاليا بشكل مرحلي على المناطق الضريبية، وسيتم تطبيق أولى مراحله على منطقة القاهرة رابع من خلال 10 مأموريات ضريبية مدمجة والتي ستتعامل كذلك مع منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، لافتًا إلى أنه سيتم تباعا استكمال دمج باقي المناطق والمأموريات ونشر منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بشكل مرحلي.