شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلى × 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنفذ الحكومة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، مستهدفة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 إلى 7 % على الأقل خلال السنوات الثلاث القادمة، وخفض العجز الكلي إلى 5.5 %.
وأكثر ما يميز الاقتصاد المصري أنه لا يعتمد على قطاع محدد بعينه، الأمر الذي جعله قادراً على الصمود، والحكومة ستركز على 3 قطاعات خلال السنوات الثلاث القادمة، لإيمانها بأن هذه القطاعات ستساهم في تحقيق طفرة حقيقية ونسب نمو أعلى، وهي الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
1- المرحلة الثانية ترتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
2- زيادة نسبة مساهمة القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي من 26 % في العام 2019 و 2020، إلى ما بين 30 إلى 35 % في 2023 و 2024.
3- زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15% عام 2023/2024 مقابل 11.7% عام 2019/2020.
4- رفع معدلات الاستثمار الصناعي بشكل مستدام، وتعميق وتوطين الصناعة، وزيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية والنهوض بالصادرات الصناعية، بحيث ترتفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي إلى 15% في 2024.
5- تستهدف الحكومة زيادة إنتاجية قطاع الزراعة بنحو 30%، وتحسين تنافسيته.
6- مساهمة القطاعالزراعى في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12% في 2024.
7- تستهدف الحكومة زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي ليصل إلى 5% في 2024.
8- رفع معدل النمو الاقتصادى ليتراوح بين 6% و7% عام 2023/2024.
9- تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض، ليحقق فائضا يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.
10- زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15% عام 2023/2024 مقابل 11.7% عام 2019/2020.