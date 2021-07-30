شكرا لقرائتكم خبر عن عقود النحاس تتجاهل صعود الدولار وتتجه نحو مزيد من الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الجمعة متجاهلة ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتستفيد أسعار النحاس من التعافي المحلوظ في الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، فقد سجلت القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بنسبة 6.5% في الربع الثاني رغم أن هذه القراءة أدنى توقعات المحللين بنمو نسبته 8.4%.



وكفت بيانات من حكومة تشيلي – أكبر منتج للمعدن الصناعي في العالم – عن أن إنتاج البلاد من النحاس ارتفع في شهر يونيو/حزيران بنسبة 2.7% إلى 484.7 ألف طن مقارنة بنفس الشهر من عام 2020.



وفي سياق متصل، ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية في تشيلي بنسبة 14.6% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.01 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 4.54 دولار للرطل.