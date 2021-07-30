بعد تهنئة محمد بن راشد لمصريًا أسس شركة «مليارية أُدرجت في «ناسداك».. مصطفى قنديل.. صاحب قصة نجاح فريدة عمرها 4 أعوام

الشارقة - اميمة ياسر -

هنأ نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشاب المصري مصطفى قنديل، الذي أسس شركة من دبي، تجاوزت قيمتها مليار و500 مليون دولار، تم إدراجها، الأربعاء، عبر بورصة "ناسداك".



وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر، قال الشيخ محمد بن راشد: "مصطفى قنديل.. شاب عربي عمره 28 عاما، استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار، تم إدراجها اليوم عبر بورصة ناسداك".

وأضاف: "شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي، التي تعمل في الكثير من الدول. مبروك يا مصطفى، وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية".

وتمكن الشاب المصري محمد قنديل خلال أعوام قليلة، من تحقيق نجاحات واسعة وصل صداها إلى العالم أجمع، حتى خطف الأنظار، ليشيد به نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليكون الشاب المصري محل بحث واهتمام ضخم.

حاكم دبي يشيد بمؤسس سويفل

من هو الشاب المصري محمد قنديل؟

- يبلغ من العمر 28 عاما.

- كان قائد فريق جمع التبرعات في جمعية «رسالة» للأعمال الخيرية بين 2010 و2011.

- تدرب في شركة «شلمبرجير» الألمانية في عام 2012.

- حاز على البكالوريوس في هندسة الطاقة والبترول من الجامعة الأميركية بالقاهرة، عام 2014.

- بعد تخرجه أصبح مساعد تدريس في الجامعة الأميركية بالقاهرة.

- شغل منصب مدير تطوير المشاريع العالمية في الشركة الألمانية بعام 2014.

- كما كان نائب رئيس مؤسسة «إيلاف» بين عامي 2013 و2014.

- عمل مديرا للعمليات في شركة Rocket Internet SE، خلال عامي 2015 و2016.

- كان مسؤولا عن افتتاح شركة «كريم تاكسي» بين عامي 2016 و2017،

- شارك في تأسيس شركة «سويفل Swvl» للنقل الجماعي في مارس عام 2017، حينما كان يبلغ 24 عاما.

- هو عضو بالمجلس الاستشاري في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، منذ 30 يونيو 2021.

- تم تصنيفه في قائمة «فوربس» للشباب العربي الأكثر تأثيرا عام 2018.

- خلال 4 أعوام فقط، أصبحت «سويفل Swvl» من الشركات الرائدة في قطاع النقل الجماعي عبر عملها في 10 دول.

- لدى شركته حاليا أكثر من 1.4 مليون راكب و46 مليون رحلة مع آلاف السائقين عبر منصتها الرقمية.