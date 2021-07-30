شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لأول مرة منذ 6 شهور بنسبة 4.73% والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 472.4 مليار جنيه إلى 496.4 مليار جنيه بنسبة نمو 5.1%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 20.7%.
بالنسبة للتداول تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 64.5 مليار جنيه خلال جلسات شهر يوليو، فى حين بلغت كمية التداول نحو 7.987 مليار ورقة منفذة على 797 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 95.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 11.659 مليار ورقة منفذة على 1.123 مليون عملية خلال جلسات يونيو الماضي.
أما مؤشر تميز، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 57.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 99.3 مليون ورقة منفذة على 4004 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 47.41% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 52.59%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 6.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.8 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 180.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 11.7 مليار جنيه، بحجم تداول 4.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 399.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 17.9 مليار جنيه بحجم تداول 6.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 580.4 ألف عملية.