شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لأول مرة منذ 6 شهور بنسبة 4.73% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.73% ليغلق عند مستوى 10742.23 نقطة، خلال جلسات شهر يوليو-لأول مرة منذ 6 شهور والثاني خلال العام- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 18.97% ليغلق عند مستوى 2763.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 14.13% مغلقًا عند مستوى 3742 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 3.26% مغلقًا عند مستوى 13231.03 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 25.45% ليغلق عند مستوى 3018.49 نقطة.

وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 34.3 مليار جنيه خلال جلسات شهر يوليو، ليغلق عند مستوى 701.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.1%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 357.1 مليار جنيه إلى 370.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 115.3 مليار جنيه إلى 125.9 مليار جنيه بنسبة نمو 9.2%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 472.4 مليار جنيه إلى 496.4 مليار جنيه بنسبة نمو 5.1%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 20.7%.

بالنسبة للتداول تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 64.5 مليار جنيه خلال جلسات شهر يوليو، فى حين بلغت كمية التداول نحو 7.987 مليار ورقة منفذة على 797 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 95.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 11.659 مليار ورقة منفذة على 1.123 مليون عملية خلال جلسات يونيو الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 57.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 99.3 مليون ورقة منفذة على 4004 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 47.41% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 52.59%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 6.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.8 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 180.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 11.7 مليار جنيه، بحجم تداول 4.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 399.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 17.9 مليار جنيه بحجم تداول 6.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 580.4 ألف عملية.