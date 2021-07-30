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شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب موظفين بوزارة التخطيط فى الدنمارك على المساواة بين الجنسين والان مع تفاصيل الخبر
وفد وزاره التخطيط
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التدريب وتطوير قدرات الموظفين بهدف إعدادهم لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية، وكذلك تنمية مهاراتهم لمواجهة الاحتياجات المستقبلية، مشيرة إلى أن التدريب يعد رافدًا مهمًا يعزز القدرات الذاتية للمتدربين ويساهم في إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل.
وأشار وفد الوزارة والمعهد إلى أنه تم تقديم خطة عمل خلال البرنامج التدريبي عن تفعيل وحدات تكافؤ الفرص داخل الجهاز الإداري للدولة بهدف تعزيز نشر ثقافة المساواة، وضبط الممارسات داخل جهة العمل.
السفير أيمن القفاص سفير مصر بالدنمارك ووفد وزارة التخطيط
ضم وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة كل من أميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، ونرمين صادق، مدير مشروعات بوحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، عمرو نبيل، مدير وحدة الحوكمة المؤسسية بالمعهد، ونادر نور، مدير وحدة التواصل بالمعهد.
جدير بالذكر أن السفير أيمن القفاص، سفير مصر بالدنمارك قام باستضافة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بمقر اقامته بكوبنهاجن للاحتفال بالعيد الوطني المصرى.
وفد التخطيط