شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يصدر طابعا تذكاريا بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة القومية للبريد، طابع بريد تذكارى بمناسبة "اليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر"، والذى يوافق 30 يوليو من كل عام، وذلك بهدف المشاركة فى نشر أهمية التصدى لجريمة الإتجار فى البشر.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الإتجار بالأشخاص جريمة خطيرة وانتهاكٌ صارخٌ لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواءً في بلدانهم أو خارجها لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكارى بهدف المشاركة في نشر الوعي ولفت الانتباه إلى الاضرار التى تقع جراء الاتجار فى الاشخاص.

وأضاف "فاروق"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور لذلك يحرص البريد المصري دائماً على اصدار الطوابع التذكارية في الاحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الاحداث.

جدير بالذكر أن مقاس الطابع (4 سم في 5 سم) مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته 5 جنيهات ومزود بتقنية الـQR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع بطريقة مبتكرة وجذابة.