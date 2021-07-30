شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 30-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أوراكل (ORCL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.52% ليكسب السهم نحو 45 سنت ويستقر على سعر 87.63 دولار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 84.92، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 91.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد