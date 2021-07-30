شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يرتفع على استحياء – تحليل – 30-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة أدوبي سيستم (ADBE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بالرغم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما كبح من مكاسب السهم ليغلق على ارتفاع طفيف بنسبة بلغت 0.13% ليكسب السهم نحو 78 سنت مستقراً على سعر 621.70 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 631.35 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد