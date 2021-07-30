الاقتصاد

جلعاد يجني أرباحه – تحليل – 30-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم شركة جلعاد (GILD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة المحورية 69.15، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 72.20.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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