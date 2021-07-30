شكرا لقرائتكم خبر عن جلعاد يجني أرباحه – تحليل – 30-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم شركة جلعاد (GILD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة المحورية 69.15، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 72.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه