شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يخترق مقاومة محورية – تحليل – 30-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة إيه إم دي (AMD) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة المحوري 98.00، ليحقق مكاسب حادة لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 5.13% بما يعادل 5.02 نقطة ليستقر على سعر 102.95 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، وبضغط إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول بذلك تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 98.00، ليستهدف مستوى المقاومة 115.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد