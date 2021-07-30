شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 30-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أمازون (AMAZON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

في تداولات ما قبل السوق انخفض السهم بعد صدور تقرير أرباح الشركة للربع الثالث والذي جاء مخيباً للآمال.

نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 3,545.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 3,770.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه