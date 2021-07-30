شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى شهر قبل بيانات الإنفاق الاستهلاكي فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهر ، بصدد تكبد أسوأ خسارة أسبوعية فى شهرين ، بفعل تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،بعدما قلص اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي احتمالات تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة فى وقت أقرب من المخطط له سابقا ،يأتي هذا قبل صدور بيانات هامة من واشنطن ، عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي خلال حزيران/يونيو.

انخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى 91.78 نقطة الأدنى منذ 28 حزيران/يونيو الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.85 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.93 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات مخيبة للآمال عن النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري،فمؤشر الدولار الأمريكي منخفضا بنسبة 1.2% ، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أيار/مايو الماضي.

أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء على أدوات السياسة النقدية دون أي تغيير يذكر، من خلال استمرار أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و 0.25% ،وبرنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار شهريا.

وأكد المركزي الأمريكي أن اقتصاد الولايات المتحدة يظهر بوادر تقدم ، لكن هذه البوادر ليست كافية لإنهاء السياسة النقدية شديدة السهولة التي طبقت العام الماضي ،وأكد أن التطعيم على نطاق واسع ضد فيروس كورونا ساهم فى تعزيز التعافي الاقتصادي ،لكن القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة لم تتعاف تماما حتى الآن.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي"جيروم باول" إن تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة أمور لا تزال بعيدة المنال ،وأن سوق العمل لا يزال أمامه بعض الوقت حتى يقف على أرضية صلبة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، خاصة عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي خلال حزيران/يونيو ،والتي توضح مدى الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر الإنفاق الشخصي لشهر حزيران/يونيو المتوقع ارتفاع بنسبة 0.7% من ارتفاع بنسبة 0.0% فى أيار/مايو ،ومؤشر الدخل الشخصي لنفس الشهر المتوقع انخفاض بنسبة 0.4% من انخفاض بنسبة 2.0% الشهر السابق.

ويصدر بنفس التوقيت مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي شهريا لشهر حزيران/يونيو المتوقع ارتفاع بنسبة 0.6% من ارتفاع بنسبة 0.5% فى أيار/مايو ، و بالقراءة السنوية المتوقع ارتفاع بنسبة 3.7% من ارتفاع بنسبة 3.4%.