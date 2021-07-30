الاقتصاد

الفضة بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر بدعم تراجع الدولار الأمريكي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل بالأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

 

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.5% إلى مستوي 25.63$ ، من مستوي الافتتاح عند 25.51$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 25.45$.

 

أنهي المعدن الأبيض"الفضة"تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 2.25% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ أيار/مايو الماضي ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 25.80$ للأوقية.

 

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فأسعار الفضة مرتفعة حتى اللحظة بنسبة 1.75% ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي.

 

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.1% ، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهر عند 91.82 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

 

يأتي هذا الهبوط بفعل تباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، فى ظل انحسار احتمالات قيام البنك الفيدرالي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى وقت أقرب من المخطط له سابقا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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