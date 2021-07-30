تجاوز مليون و200 ألف.. تاجر مدافن يكشف سعر «عينين» في مقابر الوفاء والأمل.. ويكشف الأسباب



الشارقة - اميمة ياسر - شراء المقابر ربما أصبح أعلى من طاقة الغالبية العظمى للمصريين، خاصة بعد ارتفاع أسعار المقابر لتصل إلى 2 مليون جنيه، وهو الأمر الذي يفوق طاقة المواطنين.

بدوره، قال محمد عبد الفتاح، تاجر عقارات ومقابر، إن أسعار مقابر «الوفاء والأمل» مرتفعة للغاية، حيث تبلغ سعر «العينين» واحدة للرجال وأخرى للنساء في تلك المقابر مليون و200 ألف جنيه، مؤكدًا أن أسعار المقابر وارتفاعها تقوم على محورين أساسيين، الأول هو أن الدولة تكفل سهولة حصول المواطن على مدفن، «لكن المواطن هنا اللي بيعمل المشكلة، يبقى فيه ناس عاوزة مقابر جنب بيتها، ده اللي بيعمل المشكلة».

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN»، أن المحور الثاني هو الخامات المستخدمة في بناء المقابر، وهذا سبب ارتفاع السعر، مؤكدًا أن الدولة أنشأت في طريق الفيوم 4371 مقبرة بسعر زهيد جدًا، ورغم ذلك لا يوجد إقبال عليها «الناس بتقول بعيد عليا طريق الفيوم أوي، فيه ناس تقول أنا ساكن في الهرم أو الجيزة إيه اللي يوديني الفيوم». حسبما نشر موقع "الوطن".

وأوضح تاجر العقارات والمدافن، أن هذا الأمر أحد العوامل الرئيسية في ارتفاع الأسعار، وهو تكدس المواطنين في أماكن معينة، «القاهرة الجديدة عملت في طريق العين السخنة مدافن وأعلنت عن قرعة لـ 2249 لا تتجاوز القطعة 45 ألف جنيه، وهي بعيدة نصف ساعة فقط عن القاهرة ومدينة نصر، لكن الأسعار مختلفة، «التكدس ده عامل مهم في ارتفاع السعر، الوفاء والأمل تعدي المليون و200 ألف، 40 متر غرفتين».