شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار النفط وبرنت يسجل 74.62 دولار للبرميل و73.19 للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم،74.62 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر أكتوبر، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.19دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الجمعة هبطت ولكنها في اتجاهها لتحقيق مكاسب أسبوعية وذلك في ظل نمو الطلب علي النفط.

وكانت أسعار خام القياس العالمي برنت قد سجلت المكاسب الأسبوعية الأولي لها في شهر بنسبة بلغت 0.7 % بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي مكاسب أسبوعية هي الأولي لها في ثلاث أسابيع بنسبة 0.4%.

واتفق كبار منتجي النفط في اجتماع ل "أوبك"، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس المقبل.