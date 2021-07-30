شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 -7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة بصورة محدودة للغاية بقيمة جنيه واحد فقط بالتعاملات الصباحية، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 797 جنيها للجرام، ويبلغ سعر أونصة الذهب عالمياً الآن مستويات 1828 دولار.



أسعار الذهب اليوم في مصر: أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر الذهب عيار 18 سجل 683 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 سجل 797 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 سجل 911 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 6376 جنيها.

سعر اونصة الذهب 1828 دولارا.

كانت صعدت أسعار الذهب أمس أكثر من 1% فيما أبدى المستثمرون ترحيبا بتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي التي استبعد فيها رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5 % إلى 1826.70 دولار.

وقال جيروم باول باول إن سوق الوظائف الأميركية مازال أمامها "بعض المجال للتعافي" قبل أن يحين الوقت لسحب الدعم.