شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة قياسية بسبب عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة لتتخلى عن أعلى مستوياتها على الإطلاق ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 1.2% حتى الساعة 08:22 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 464.31 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليتخلي عن مستوياته القياسية ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 2.3% ، بعد تحقيق كبرى شركات القطاع نتائج أعمال أقل من التقديرات خلال الربع الثاني من هذا العام.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بأكثر من 0.4% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,429.97 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 1.1% ،وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 قرابة 0.5% ،وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 1.2% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.1%.