شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام قرب ذروة أسبوعين بفضل المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع النفط الخام الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ليحافظ على مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين بالأمس ، يأتي هذا الارتفاع بفضل انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد انخفاض كبير فى المخزونات الأمريكية ، وانخفض خام برنت بأكثر من 1.5% بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.3% إلى مستوي 73.60$ ، من مستوى الافتتاح عند 73.37$، و سجل أدنى مستوي عند 72.96$ ،وانخفض خام برنت بأكثر من 1.5 % إلى مستوي 74.60$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 75.81$ ، وسجل أدنى مستوي عند 75.84$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 73.66$ للبرميل ، وصعد خام برنت بنسبة 1.5% ،وسجل مستوى 76.12$ للبرميل الأعلى منذ 14 تموز / يوليو الجاري.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.1 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 23 تموز/يوليو ، فى تاسع انخفاض أسبوعي فى غضون شهرين ونصف ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.6 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 435.58 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 31 كانون الثاني/يناير 2020.

انخفاض المخزونات الأمريكية لمستويات ما قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا ،علامة إيجابية كبرى على تحسن مستويات الطلب والسحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم ، خاصة بعد تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالعدوى.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 200 ألف برميل،لينزل إجمالي الإنتاج إلى 11.2 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي فى 25 حزيران/يونيو الماضي ، والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.